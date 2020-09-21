ضبط عامل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، القبض على عامل لاتهامه ببيع المواد المخدرة.

وضُبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وحُرر محضر، وأُخطرت النيابة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية من ضبط كمية من مخدر الاستروكس، زنة 600 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك بحوزة عامل مقيم بالقليوبية.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.