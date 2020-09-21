مصرع وإصابة 19 في انهيار مبنى سكني بالهند

أعلن مسؤولون في الهند اليوم الإثنين، مصرع 8 أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى سكني وسط البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنّ رجال الإنقاذ يعملون في الوقت الحالي للبحث عن العشرات من الأشخاص الذين يخشى أن يكونوا محاصرين تحت أنقاض المبنى المكون من 4 طوابق في ولاية "ماهاراشترا".

وأضافت الشبكة الأمريكية أنّ 11 شخصا على الأقل أصيبوا جراء انهيار المبنى، وفقا لما أعلنه أحد المسؤولين المحليين.

يذكر أنّ هذا المبنى يعود إلى أكثر من 30 عاما، وكان يحتاج إلى إصلاحات ولم يتم تنفيذها بسبب الإغلاق بعد انتشار فيروس كورونا.

ويعد انهيار المباني من الأمور الشائعة في الهند خلال موسم الأمطار، الذي يستمر من شهر يونيو إلى سبتمبر كل عام، حيث تضعف مياه الأمطار الغزيرة أسس الهياكل التي تم تشييدها بشكل سيء أو قديمة.