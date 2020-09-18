إصابات كورونا في الهند تسجل 5.2 مليون حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 96424 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك مجمل الإصابات في البلاد إلى 5.2 مليون إصابة.

وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة، كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة، أن 1174 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الـ 24 الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات في الهند إلى 84372.

والوفيات في الهند جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا منخفضة نسبيا، إذ يبلغ معدلها 1.62% من مجموع الإصابات.