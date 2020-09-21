الدولار يتراجع قرشين والذهب يرتفع 4 جنيهات خلال أسبوع

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بقيمة قرشين، فيما ارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات خلال أسبوع.

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كافة البنوك ترجعًا بقيمة قرشين خلال أسبوع بالبنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ15.80 جنيه، مقابل 15.82 جنيه، الأسبوع الماضي.

يُذكر، أن أعلى سعر لبيع الدولار جاء في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي، ومصر، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، بـ15.81 جنيه مقابل 15.71 جنيه للشراء، وهي البنوك الأعلى سعرًا.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرًا لتداول الدولار، برزت بنوك العربي الأفريقي، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، وأبو ظبي الأول، و"hsbc"، ليباع بـ15.78 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

فيما شهدت أسعار الذهب في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية ارتفاعًا سعريًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك عقب تذبذب في الأسعار.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 988 جنيهًا، مقابل 984 جنيهًا الأسبوع الماضي، فيما سجل الذهب عيار 21 اليوم 864 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 18 نحو 741 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.916 جنيه.

وكشف نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أفضل الأيام لتداول الذهب في السوق المحلي (للمواطنين حائزى الذهب)، وهى أيام الجمعة ليلًا حتى الاثنين صباحًا، نظرًا لتوقف عمل البورصات عن المضاربة، باعتبارها أفضل الأوقات التي يظل فيها الذهب ثابتًا.

ودعا "نجيب" المواطنين ضرورة شراء الذهب في أوقات الانخفاض، والانتظار إلى الصعود لبيعه مرة أخرى.

وأشار إلى أنه رغم تذبذب سعر الذهب، إلا أنَّه الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.