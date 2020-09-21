مصرع مسنة في انهيار جزئي لمنزل بأسيوط

لقيت مسنة مصرعها إثر انهيار جزئي لمنزل قديم بالطوب اللبن والسقف بالجريد، على طريق (العصارة - عرب الأطاولة) التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، بوصول بلاغ لعمليات النجده يفيد بانهيار جزء من منزل على طريق (العصارة - عرب الأطاولة) دائرة المركز، فضلا عن أنباء بوجود سيدة تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل فريق من قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبيّن أنّ المنزل ملك ورثة "شلبي احمد سيد صالح"، وأنّ المنزل مبني بالطوب اللبن والطين والسقف من الجريد على مساحة قيراطين.

كما تبيّن أنّ الانهيار عبارة عن جزء من المنزل، وأسفر عن مصرع سنية شلبي أحمد سيد، 65 عاما، ونقلت الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزي، وجار المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية، وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.