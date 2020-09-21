إصابة 3 من أسرة واحدة في انهيار جزئي بمنزل قديم في أسيوط

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، وهم رجل وزوجته وابنهما، بإصابات خفيفة، نتيجة انهيار أجزاء من منزلهم القديم، أثناء تواجدهم بداخله، في قرية "صليبة العدر"، بدائرة مركز أسيوط، تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بانهيار أجزاء من منزل قديم بقرية "صليبة العدر"، دائرة المركز، وسقوط عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى المنزل محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أنه عقار قديم مكون من طابقين، مشيد بالطوب اللبن، ملك "خيري أبو الغيط عويضة"، وأسفر الحادث عن إصابة صاحب المنزل وزوجته وابنهما، بإصابات طفيفة.

وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وانتداب لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة العقار، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المنازل المجاورة.