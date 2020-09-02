انهيار جزئى لمنزل قديم "غير مأهول" غرب أسيوط

وقع قبل قليل حادث انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة بمدينة أسيوط، مكون من 3 طوابق، وخالي من السكان، في منطقة "المجاهدين"، التابعة لحي غرب أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمورقسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من عمليات النجدة يفيد بانهيار جزء منزل بجوار مخبز "النشار"، في حارة جانبية متفرعة من شارع "المصري"، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، وبالمعاينة تبين أن المنزل بناء قديم، ومكون من 3 طوابق، وغير مأهول بالسكان.

وجارى المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.