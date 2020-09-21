مدرسة ومحطة كهرباء ومجرى سباق دولي للتجديف في العلمين الجديدة

أعلن المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بدء تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي، بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، سعة 28 فصلا، على أن تدخل الخدمة مع بداية الموسم الدراسي القادم 2021.

وأضاف عبدالغني، في حواره لـ"الوطن"، أنّه جار تنفيذ شبكة الغاز، ومتوقع الانتهاء منها تماما خلال 2021، على أن يتمتع بهذه الخدمة سكان الإسكان المتميز، وسكن مصر مع بداية الصيف المقبل.

ووعد عبدالغني، بزيادة الأشجار داخل الرقعة الخضراء بجميع أحياء المدينة، ودراسة إنشاء صور شجري، بمنطقة الإسكان المتميز، لافتا إلى البدء في تنفيذ محطة كهرباء العلمين، بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، على أن تدخل الخدمة مع فصل الصيف المقبل.

وكشف رئيس الجهاز، عن أنّه جار تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مربع في اليوم الواحد، كمرحلة أولى مع بداية فصل الصيف المقبل، موضحا أنّ معدلات نسب التنفيذ بجميع المشروعات تتراوح بين 50% إلى 90%، حيث يعمل الجميع كخلية نحل، تصل الليل بالنهار لإنجاز المهام الموكلة إلينا.

ودعا عبدالغني، المصريين كافة لزيارة العلمين الجديدة، لمشاهدة الإنجازات على أرض الواقع وعن قرب، ليفرحوا بسواعد أبنائهم من شباب المصريين، مؤكدا أنّ ما يتم إنجازه الآن بمدينة العلمين الجديدة، يعد إنجاز حقيقي بكل المقاييس، شارك فيه رجال مخلصين لبلادهم، ويعشقون تراب الوطن، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف: "أصبح لدينا مجرى سباق دولي لرياضة التجديف، وتلقينا طلبات لإقامة أنشطة رياضية غير موجودة في مصر، وغير معروفة لنا، ونسعى الآن لتنفيذ مارثون رياضي خلال ديسمبر المقبل".

من جانبه، وجّه المهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الدعوة لكل أسرة مصرية لزيارة العلمين الجديدة، قائلا: "بدعو كل أسرة مصرية، تيجي تشوف بنفسها الإنجازات على أراض الواقع، وحابب أضيف إن جميع الإنجازات متاحة لكل المصريين، وليس كما يردد أهل الشر، وبعض المغرضين أن العلمين الجديدة للأغنياء فقط، أكرر لكل المصريين، تعالوا أفرحوا بإنجاز أولادكم على الأرض، اللي كانت قبل 3 سنوات صحراء جرداء، لا يقبل عليها الناس إلا قليلا، واليوم نهدف لتحويل المدينة، إلى منطقة جاذبة صيفا وشتاء، ونتمنى أن يستمتع الجميع بما نقدمة من خدمات".