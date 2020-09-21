 مصرع عامل بلدغة عقرب داخل منزله في سوهاج

لقي عامل مصرعه، إثر إصابته بلدغة عقرب، أثناء تواجده داخل منزله بدائرة مركز المراغة، شمال سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزي، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "جابر م. أ."، 33 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة متأثراً بإصابته بلدغة عقرب.

انتقل فريق من ضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبسؤال شقيقه "عبد الرحمن"، 24 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه في منزله، لدغه عقرب سام، مما أدى إلى حدوث إصابته، التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق.