أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-9-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة اليوم، الاثنين 21 سبتمبر، ليثبت المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ نهاية تعاملات أمس الأحد، وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 968 و970 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 847 و849 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 726 و728 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و792 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، الذي تراجع أمام سلة من العملات الرئيسية، وذلك وفقًا لوكالة "رويترز".

وصعد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.2% إلى 1952.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينيتش.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي)، بينهم جيروم باول رئيس المجلس، الذي سيمثل أمام لجان للكونجرس هذا الأسبوع.

وقال ستيفن إينس، كبير خبراء السوق في "أكسي غورب" إنّ "الأنظار الآن تتجه على جيروم باول لمعرفة إلى أي مدى سيسعى لإقناع الكونغرس بتقديم مزيد من التحفيز".

وأضاف أنّ مزيدًا من التحفيز في الولايات المتحدة قد يدفع الدولار للهبوط، مما سيكون إيجابيًا للذهب.

ارتفع الذهب نحو 29% هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من عواقب فيروس كورونا.

وكان الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال إنّ الذهب رغم تذبذب أسعاره إلا أنّه يظل الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكدًا أنّ السوق المحلية يتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمي، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.

رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين

وبدأت أسعار الذهب خلال شهر يوليو الماضي، تأخذ مسارًا نحو الارتفاع التدريجي، والذي كان طفيفًا في بادئ الأمر، إلى أن أصبح هذا الارتفاع ملحوظًا، ليصل سعر المعدن النفيس في نهاية يوليو إلى أعلى قيمة له في التاريخ بعد أن تخطى حاجز الـ1000 جنيه لعيار 24، وفي مطلع شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر المعدن الأصفر، عاود الانخفاض التدريجي مرة أخرى لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.

وكان رئيس شعبة الذهب نصح المواطنين بشراء الذهب في فترات التراجع في الأسعار، إذ إنّه من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى، كما وجه لهم النصيحة بشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الهدف من شراءه الادخار، حتى لا يخسر سعر المصنعية.