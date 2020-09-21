ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع الأسلحة الآلية بالقاهرة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالسلاح.

وتبين أن التشكيل يقوده عاطل و2 من أصدقائه، وأنه ضُبط بحوزتهم بندقيتين آليتين، و4 خزائن بداخلها عدد من الطلقات النارية لذات العيار، وطبنجة مُبلغ بفقدها بالشرقية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، و4 هواتف محمولة.

كما تبين أن التشكيل العصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من دائرة قسم شرطة القطامية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ودلت التحريات أنه بمناقشه المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وأقر أحدهم بشراء الطبنجة المضبوطة من أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد بقيام عاطل و2 آخرين ببيع الأسلحة غير المرخصة، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة، وأُلقي القبض على المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.