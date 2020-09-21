روتاري القاهرة تناقش أسباب السعادة مع حسام بدراوي غدا

يستضيف نادي روتاري القاهرة الدولي، برئاسة المهندي أديب إسكندر، الدكتور حسام بدراوي للنقاش مع أعضاء النادي، حول القيم الإنسانية وأسباب السعادة.

وصرحت نهي الزيني، عضو النادي، أن اللقاء سيقام عصر غد الثلاثاء، بالزمالك، مشيرة إلى أن الدكتور حسام أبدى موافقته على اللقاء فور التواصل معه، وأن أعضاء أندية الروتاري الدولي بمصر مدعوون لحضور اللقاء.

كان محافظ روتاري مصر أسامة الأحمر، قد كلف لجنتي الإغاثة والطوارئ برئاسة المهندس سمير عامر، ولجنة تنمية الموارد برئاسة السيدة جيهان حلاوة، بتحديد الاحتياجات العاجلة من أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال وأغذية، لمنكوبي فيضان السودان، للمرة الثانية خلال فترة تقل عن شهر واحد، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية الكريمة.

وأرسلت روتاري مصر، حوالي 6 طن مساعدات غذائية وطبية محلية الصنع، بتمويل خاص من الأندية الروتارية بمصر، وذلك عقب تواصل روتاري مصر مع السفارة المصرية بالسودان والأمانة العامة لوزارة الدفاع لتسهيل نقل المعونات إلي الخرطوم علي متن احدي الطائرات العسكرية المصرية الناقلة للمساعدات للشعب السوداني أسوة بالمساعدات التي تم إرسالها إلى لبنان.

وتستهدف روتاري مصر بذل كل الجهد الممكن، وتكريس مواردة الذاتية لدعم الدولة المصرية في مساعيها من أجل رفع المعاناة عن مصابي هذه الكوارث، إضافة إلى رفع شأن الوطن والمواطنين.