ربيع: لا نترك تجربة نجاح في قناة السويس إلا ونسوق لها لنخرس المشككين

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تخوض كل يوم تحدياً لكن الإرادة المصرية تثبت دوما وقت الأزمات والتحديات أن المصريين على قلب رجل واحد، ويؤدون المهمات بنجاح، مشيرا إلى أن قناة السويس تلقت عرضا لعبور 12 ماسورة من أطول المواسير، وهي مواسير عملاقة تصل أطوالها لـ620 مترا وعرضها 32 مترا، وقطر كل ماسورة 2.5 متر، قادمة من النرويج ومتجهة لبنجلاديش.

وكشف ربيع عن أن المواسير مرت من قناة السويس الجديدة في 17 ساعة، لكنها كانت ستمر في 20 يوما من طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يؤكد أن قناة السويس أقصر طريق، مشيرا إلى أن القناة لديها الحلول وتجد الحلول للمشكلات التي تواجه التوكيلات والسفن، وأن قناة السويس تستغل كل فرصة للتسويق لقناة السويس الجديدة وخصوصا لإخراس كل الألسنة التي تشكك في قناة السويس الجديدة وأهميتها، "مابنسبس تجربة إلا وبنسوق ليها لدى التوكيلات والشركات العالمية وبنعرض تجاربنا الناجحة عليهم".

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، أن القناة حينما تلقت هذا العرض درسته بشكل جيد جدا، خصوصا أن هذه الشحنة كان لديها مشكلة بالمرور من رأس الرجاء الصالح؛ لأن هذه المواسير كان من الممكن أن تغطى بالمياه مع ارتفاع موج البحر وكان من الممكن أن تغرق، شارحا أن قناة السويس لم يكن لديها أي مشكلات في تأمين عبور هذه المواسير إلا مشكلة طول المواسير لأن أطول سفينة مرت من القناة كانت 400 متر، ومرور المواسير كان تحديا كبيرا بالنسبة للهيئة.

وتابع ربيع بأن القناة حينما درست قبول العرض ومرور المواسير فكرت في أن قناة السويس الجديدة التي كانت تستخدم في عبور السفن القادمة من الجنوب ومتجهة للشمال والقناة القديمة كانت مخصصة للسفن بالاتجاه العكسي، والمواسير كان من المفترض أن تمر من قناة السويس القديمة، ولكن القناة القديمة بها انحناءات ودورنات كثيرة وسيكون من الصعب مرور المواسير بهذا الطول، لكن القناة الجديدة مستقيمة وليس بها دورانات كثيرة، وبالتالي تم تغيير وتبديل المسارات بين القناة القديمة والقناة الجديدة، "ولم تتعطل الملاحة".

وشدد ربيع على أن قناة السويس الجديدة مكنت هيئة قناة السويس من المناورة، وإذا لم تكن قناة السويس الجديدة موجودة كانت الهيئة رفضت عرض مرور تلك المواسير "كنا هنقولهم المواسير دي مينفعش تعدي من عندنا علشان قناة السويس القديمة فيها إنحناءات كتيرة والـ620 مترا لا يمكن هنعرف نمررها".