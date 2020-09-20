رئيس قناة السويس: عبور 12 ماسورة عملاقة قادمة من النرويج

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مرور 12 ماسورة عملاقة طولها 260 مترا و32 متر عرض من قناة السويس، وهي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ القناة، وتُعد تلك المواسير بضاعة قادمة من النرويج في طريقها إلى بنجلادش التابعة لشركة "باب لايف" من أكبر موردي النظم البلاستيك في العالم.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن هذه العملية تم استخدام فيها 6 مرشدين و3 قاطرات واستغرقت 17 ساعة للعبور في القناة بقاطرات مصرية لنقل المواسير واحتاج الأمر إلى تخطيط من المسؤولين وعكس استخدام القناة بمعنى مرورها من بورسعيد إلى السويس لكن تم عكس ذلك من أجل تسهيل عبور هذه المواسير.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس الجديدة أن هناك سفن عملاقة تمر في الخط الملاحي "إتش إم إم" يصل حجمها إلى 240 ألف طن تضم 23 ألف حاوية لا تستطيع العبور في قناة السويس القديمة لوجود بها انحناءات كثيرة لكن القناة الجديدة أوسع واثبتت نجاحها اليوم بعبور هذه المواسير فيها ولا يتحمل طريق الرجاء الصالح هذه المهمة، مشددا على أن المسئولين في القناة يبحثون على حلول دائما لعبور التوكيلات في القناة وهي الأسرع والأوفر لكل التوكيلات الملاحية.