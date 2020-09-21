بفضل الجديدة.. ربيع يكشف سر نجاح عبور 12 ماسورة عملاقة قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سر نجاح عبور 12 ماسورة عملاقة عبر قناة السويس قادمة من النرويج في طريقها لبنجلاديش، فذكر أن قناة السويس الجديدة هى التي مكنتنا من النجاح ولولاها ما حققنا ذلك النجاح، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري" مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف "ربيع": "12 ماسورة طول الماسورة الواحدة 620 مترا وقطرها 2 متر ونصف ومن الصعب عبورها فى أى مجرى ملاحى"، موضحًا أن هذه تُعد المرة الأولى التى تتمكن فيها قناة السويس من عبور هذه المواسير الضخمة القادمة من النرويج والمتجهة إلى بنجلاديش: "لولا القناة الجديدة ما كنا تمكنا من عبور هذه المواسير".

وفى سياق آخر، أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لم تتأثر بجاحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا تأثر طفيف، مشيراً إلى أن الأمور عادة لطبيعتها.