حماة الوطن: الأمور لم تتضح حول قائمة انتخابات النواب حتى الآن

قال اللواء محمد الغباشي، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الأمور لم تتضح حتى الآن بالنسبة لتشكيل القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبًا لانتخابات مجلس النواب المقرر إجرائها أكتوبر المقبل.

وأضاف الغباشي لـ"الوطن"، أن الحزب سيخوض الانتخابات بمرشحين من أصحاب الكفاءات والشباب والمرأة على جميع المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، بجانب مرشحين على القائمة في الأربع قطاعات.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد إنسحاب حزب الوفد، أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.