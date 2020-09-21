على طريقة حفلات كورونا.. أول عرض غنائي بلغة الإشارة يذاع "أون لاين"

في ساحة "جريك كامبس" أو الحرم اليوناني بمنطقة وسط البلد، يعكف عشرون شابا من الداعمين لفئة "الصم والبكم"، على تجهيز المكان لتدشين أول حفل غنائي بلغة الإشارة الجمعة المقبلة، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للغة الإشارة المقرر 23 سبتمبر من كل عام، في حدث لأول مرة من نوعه في مصر والشرق الأوسط، إيمانا بتلك الفئة في ممارسة حياة طبيعية يستمتعون فيها بكل الأنشطة المجتمعية.

من التاسعة مساء وحتى العاشرة، تستمر فعاليات أول حفل بلغة الإشارة من تنظيم شباب مبادرة "اتعلموا إشارة" لنشر الوعي بأهمية تعلم تلك اللغة للتواصل مع فئة الصم والبكم بطريقة أيسر، وبحسب قول ندى أنس، واحدة من شباب المبادرة، فإن الهدف هو إسعاد فئة ضعاف السمع والصم والبكم ونشر الوعي بين المجتمع بحقهم في الحياة.

تقديم الحفل بخاصية البث المباشر لجمهور الصم والبكم والفكرة مستوحاة من حفلات الفنانيين خلال أزمة كورونا

الحفل المقرر تدشينه، يوم الجمعة المقبل، سيكون من خلال خاصية البث المباشر عبر فيس بوك، الفكرة استوحاها فريق "اتعلموا إشارة" من الحفلات الغنائية التي أقيمت لكبار نجوم الفن والغناء خلال الأشهر الماضية في زل أزمة فيروس كورونا وقرارات منع التجمعات والاحتفاليات، وبحسب تصريحات ندى، لـ"الوطن"، من المقرر تقديم أغاني متنوعة بين الأغاني الشبابية الحديثة لكبار الفنانين وأغاني وطنية وحماسية: "هتشتغل الأغنية وفريقنا هيترجمها بالإشارة ويتم بث الحفلة أون لاين".

يراعي أصحاب الفكرة التباعد الاجتماعي، بينهم خلال تقديم الحفل، التزاما منهم بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وأيضًا للتوعية لتلك الفئة بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من كوفيد 19، بحسب قول ندى.