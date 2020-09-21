وكيل أول برلمان الطلائع يتعرض للإغماء في أول جلسة انعقاد.. ووزير الشباب يزوره

شهدت أول جلسة انعقاد لـ برلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، حالة رعب بين أعضاء البرلمان، بسبب تعرض الطالب علي سعد رئيس برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، ووكيل أول برلمان الطلائع للإغماء، والسقوط على كرسيه في أثناء إلقاء كلمته خلال انعقاد الجلسة، ما أصاب جميع زملائه بحالة فزع شديد وخوف من أن يكون قد أصابه مكروه.

الطاقم الطبي المتطوع ينقذ حياة وكيل برلمان الطلائع

واستدعي الطاقم الطبي بالبرلمان المكون من 3 طلاب متطوعين، أحدهم من كلية الطب والآخران من كلية الصدلية ، بإجراء الإسعافات الأولية لوكيل أول البرلمان، وتبين أنه تعرض لحالة إغماء وهبوط في الدورة الدموية بسبب الإرهاق والمجهود الكبير الذي بذله الطالب في الدعاية الانتخابية، والترويج لبرنامجه الانتخابي وعدم حصوله على القسط الكافي من النوم، على مدار يومين قبل إجراء انتخابات البرلمان، والتي سبقت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بيوم واحد.

ونجح الطاقم الطبي في عملية إفاقة علي سعد، ونقل الى غرفته بمدينة الشباب للراحة.

صبحي يزور وكيل البرلمان.. ويؤكد: رعاية النشء والموهبين حق أصيل علينا

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكيل البرلمان في غرفته للاطمئنان عليه، مؤكدا له اهتمامه بالواقعة منذ حدوثها، وأن رعاية أبنائه من النشء والشباب المبدعين حق أصيل على جميع قيادات ومسؤولي الوزاراة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن تجربة تنفيذ الانطلاقة الأولى لنموذج برلمان الطلائع "إلكترونيا" يحاكي البرلمان المصري، هدفها تنمية قدرات النشء والشباب لمعرفة التحول الرقمي وممارسة حقهم الديمقراطي دون قيود، مضيفًا أن "اكتساب تلك الخبرات والوعي والمعرفة بأساليب وخطوات العملية الانتخابية تؤهل النشء والشباب مستقبلاً لتقلد منصب سياسي أو قيادي".