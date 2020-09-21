"Tenet" يحصد 239 مليون و100 ألف دولار

حقق فيلم "Tenet" للمخرج كريستوفور نولان، إيرادات عالية منذ عرضه بدور العرض، بعد عدّة تأجيلات، إذ جمع 239 ملايين و 100 ألف دولار أمريكي حول العالم، بينما حقق 36 مليون محليًا وفقًا لموقع "بوكس أوفس موجو".

ويعتبر فيلم "Tenet" من الأعمال التي ساهمت في انعاش دور العرض المصرية قبل طرحه رسميًا في صالات السينما في 26 أغسطس الجاري في أكثر من 50 دولة حول العالم، خاصة أنّه لم يتم طرح أعمال جديدة منذ انتشار فيروس كورونا سوى فيلمي "الغسالة" و"توأم روحي".

واستطاع فيلم Tenet أن يحتل المركز الخامس فى قائمة الأفلام الأعلى إيراداً، ومدة الفيلم ساعتين ونصف، وتم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا بحسب موقع "IMDB".

وجرى بيع التذاكر الخاصة بالفيلم في جميع أنحاء العالم، وتعرض الفيلم للعديد من العوائق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما ساهم في تأجيله أكثر من مرة.

ويُعرض الفيلم في سينمات صن سيتي، وأمريكانا بلازا، وبوينت 90، وبندر المعادي، وبورتو كايرو، وزاوية، ونايل سيتي، وسان ستيفانو مول، وجالكسي، وداندي مول، وأمير، وسيني بلكس جرين بلازا، وسيني كومفورت، وأمريكا بلازا، وسيتي ستارز، وفوكس سيتي سنتر، ودريم لاند، وجولف سيتي، وجلاكسي سينبلكس مول العرب، وكايرو فيستفال، وفوكس مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة.

فيلم "Tenet" تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، أبرزهم روبيرت باتينسون، وجون ديفيد واشنطن، وآرون تايلور جونسون، وكليمونس بوزاي، وبلغت تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل لبقاء العالم بأكمله، فيسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.