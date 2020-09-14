فيلم "Tenet" لكريستوفور نولان يحقق 207 ملايين دولار عالميا

حقق فيلم "Tenet" للمخرج كريستوفور نولان، إيرادات عالية منذ عرضه بدور العرض، بعد عدّة تأجيلات، إذ جمع 207 ملايين دولار أمريكي حول العالم، بينما حقق 29 مليون محليًا وفقًا لموقع "بوكس أوفس موجو".

ويعتبر فيلم "Tenet" من الأعمال التي ساهمت في انعاش دور العرض المصرية، خاصة أنّه لم يتم طرح أعمال جديدة منذ انتشار فيروس كورونا سوى فيلمي "الغسالة" و"توأم روحي".

وجرى بيع التذاكر الخاصة بالفيلم في جميع أنحاء العالم، مع تهافت الجماهير لمشاهدته، وتصل مدته إلى ساعتين ونصف الساعة، وجرى تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، وإستونيا، والهند، والدنمارك، وأمريكا، وبريطانيا.

ويُعرض الفيلم في سينمات صن سيتي، وأمريكانا بلازا، وبوينت 90، وبندر المعادي، وبورتو كايرو، وزاوية، ونايل سيتي، وسان ستيفانو مول، وجالكسي، وداندي مول، وأمير، وسيني بلكس جرين بلازا، وسيني كومفورت، وأمريكا بلازا، وسيتي ستارز، وفوكس سيتي سنتر، ودريم لاند، وجولف سيتي، وجلاكسي سينبلكس مول العرب، وكايرو فيستفال، وفوكس مول مصر، وسيتي سنتر ألماظة.

فيلم "Tenet" تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، أبرزهم روبيرت باتينسون، وجون ديفيد واشنطن، وآرون تايلور جونسون، وكليمونس بوزاي، وبلغت تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل لبقاء العالم بأكمله، فيسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.