إيرادات Tenet تتخطى حاجز 152 مليون جنيه منذ طرحه

حقق فيلم Tenet، إيرادات عالية منذ عرضه بدور العرض، بعد عدّة تأجيلات، إذ جمع 152 مليونًا و300 ألف دولار أمريكي حول العالم، بينما حقق 20 مليون محليا وفقًا لموقع "بوكس أوفس موجو".

ويعتبر فيلم Tenet من الأعمال التي ساهمت في انتعاش دور العرض المصرية، خاصة أنّه لم يتم طرح أعمال جديدة منذ انتشار فيروس كورونا سوى فيلمي "الغسالة" و"توأم روحي".

وجرى بيع التذاكر الخاصة من الفيلم في جميع أنحاء العالم، مع تهافت الجماهير لمشاهدته، وتصل مدته إلى ساعتين ونصف الساعة، وجرى تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا.

ويُعرض الفيلم في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، بوينت 90، بندر المعادي، بورتو كايرو، زاوية، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، جالكسي، داندي مول، أمير، سيني بلكس جرين بلازا، سيني كومفورت – أمريكا بلازا، سيتي ستارز، فوكس سيتي سنتر، دريم لاند، جولف سيتي، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فيستفال، فوكس مول مصر، سيتي سنتر ألماظة.

فيلم "Tenet" تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاي، وبلغت تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل لبقاء العالم بأكمله، فيسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.