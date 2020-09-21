مدير تحرير "الوطن": الإخوان قاتلون بأجر "دول تدفع وهم ينفذون"

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية هدفه الأساسي هو إرهاق الدولة، ولذلك لا يمر 6 أشهر إلا ويكون هناك دعوات للتظاهر من قبل الجماعة وأذرعها الإعلامية.

وأوضح أنه بعد سقوط حكم الإخوان في 2013 كانت هناك دعوات كثيرة للتظاهر وأنتهت برفع الوعي لدى المواطن، الذي يسمع ويرى الإنجازات ويتابع المشروعات التي تٌنفذ، ويرى الإدارة الجديدة للدولة "المواطن شايف طرق وإسكان وإعادة تحسين للوضع الاقتصادي".

وأضاف "الخطيب" خلال حديثه مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC" أن المواطن مع الوقت يشعر بأن الوضع يختلف عما كان من قبل، معربًا عن سعادته بما تقوم به الجماعة الإرهابية "مبسوط جدًا من اللي بيعمله الإخوان، لأنه بيخلي درجة الوعي لدينا مرتفعة للغاية، وبيعرفونا كل يوم إنهم هم الأعداء، وإنه العدو لأن الناس بتنسى.. الإخوان عملوا نفس اللي بيعملوه دلوقتي مع الرئيس عبدالناصر من كذب وشائعات وتدليس وحرق كباري وقطع طرق ومحاولة تفجير القناطر الخيرية.. منهجهم كذب ولكن الناس بتنسى".

وتابع "الخطيب": "أثني على الإخوان في دعواتهم للتظاهر، لأنهم يذكرونا ويذكروا المواطن المصري بجرائمهم طوال الوقت"، شارحًا أن تنظيم الإخوان هو تنظيم وظيفي ويؤجر، "أي دولة تحب أن تسبب قلقًا لمصر تقوم باستئجار التنظيم، وهو قابل للإيجار.. الإيرانيين أجرّوه، والقطريين أجرّوه، والولايات المتحدة الأمريكية أحيانًا بتأجره، والآن تركيا تقوم بتأجيره، ومصر إذا أرادت أن تؤجره ستقوم بتأجيره.. هو تنظيم الأجرة وليس له قيم أو مبادئ".

وشدد الخطيب على أن مصر دولة سلام ولم تعادي أحدًا، ولم تجور على حق أحد، ولكنها تحافظ على أمنها القومي بنزع الإرهابين وقوة الإرهاب، وكل العالم يعي جيدًا أن جماعة الإخوان هي إرهاب حقيقي، "تنظيم الإخوان عاوز يبقى موجود في كل الدول العربية، ولديه دولتين من المنطقة يرعونه رعاية كاملة، وهي قطر وتركيا.. ولو جينا نشوف جماعة الإخوان هل موجودين في المكون السياسي التركي؟.. مش هنلاقيهم موجودين.. هما بس موجودين كحزب بس مش موجودين كجماعة.. طيب هل موجودين في المكون السياسي القطري؟.. هل في مكتب لجماعة الإخوان في قطر؟.. لا يوجد".