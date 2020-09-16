وائل الإبراشى: أتحدى الجماعة الإرهابية أن تسير مظاهرة من 5 أفراد

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه مع عبثية الخطاب الإخوانى، إلا أننا سنتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، التى تعمل على هدم الدولة المصرية.

وتابع: "الناس لا يحتاجون أن يذكرهم أحد بإرهاب جماعة الإخوان لأنهم عايشوه، الناس بتقول للإخوان أنتم تريديون تسليمنا وأنتم قاعدين فى الخارج".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجماعة الإرهابية فشلت فى كافة مخططاتها الرامية إلى تدمير الدولة المصرية، لصالح أجندة خارجية.

وتابع:" الحملات الإلكترونية.. والاستقواء بالخارج، والعمليات الإرهابية، وترويع المواطنين كل ذلك فشلوا فيه الإخوان وأفلسوا.. أتحدى الجماعة الإرهابية أن تسير مظاهرة من 5 أفراد".

وشدد "الإبراشى"، على أن الثورات لا يصنعها ولا يشارك فيها جبناء جالسين فى الخارج، لافتاً إلى أن المصريين لن يؤثر فيهم الخطاب العبثى الذى يدعو للسخرية، مختتمًا حديثه: "لعبة الاستغماية لن تفلح".