الخرباوي: مصر في معركة بقاء ضد الجماعة الإرهابية

قال الكاتب ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن في حرب عام 1967، كانت تقبض السلطات المصرية على أشخاص بتهمة الجاسوسية، إلا أن الإخوان كانوا يصفونهم بالأبطال والمناضلين.

وأضاف الخرباوي، في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بعض الدول تطلق على الجاسوس بأنه مناضل ومدافع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أننا في معركة بقاء مع المعاديين للدولة المصرية.

وأشار إلى أن المواطن يقف دائما مع دولته والجيش المصري، وكان ذلك واضحا في محطات التحدي في حرب 1967 وحرب 1973 وفي 30 يونيو، مضيفا إلى أن هناك عصابة تسمى "الأربعة"، وهي مستخدمة لهدم مصر حاليا، وهؤلاء الأربعة هم إبراهيم منير ومتواجد في لندن، ومحمد بحيري ويوسف ندى ومحمود الأبياري، وهم المسيطرين حاليا على التنظيم الإرهابي وهم ليسوا على وفاق.