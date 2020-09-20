161 مرشحاً لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في الإسكندرية

أعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، أن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020، خلال اليوم الرابع الأحد، بلغ 10 مرشحين.

وأضاف "المشد"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أن عدد المرشحين بلغ 161 مرشحاً في 4 أيام، وذلك بعد ما تقدم 128 مرشحاً في اليوم الأول، و9 مرشحين في اليوم الثاني، و14 مرشحاً في اليوم الثالث، و10 مرشحين في اليوم الرابع.

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين ، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ومن المقرر أن يستمر فتح باب حتى 23 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الابتدائية في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، وشهدت توافد وزحام من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية واحترازية تحسبا لانتشار الفيروس المستجد.