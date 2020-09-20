بعد قرار الحكومة.. الحياة تعود لـ"سوق الكتب" بمعرض الإسكندرية

بعد ثمانية أشهر من توقف معارض الكتاب بسبب كورونا، وكساد سوق النشر، تعود الحياة لصناعة الكتاب مع قرار الحكومة بالموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، فى الأماكن المفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والذي تطبقه غدا، تبدأ الثقافة بوضع اللمسات النهائية لتنظيم معرض الكتاب بالإسكندرية ابتداء من أول أكتوبر المقبل، ويستمر إلى 10 من الشهر نفسه.

ويعتبر معرض الإسكندرية بأرض كوتة بالأزاريطة بداية لسلسة من المعارض الإقليمة التى يجرى التجهيز لها، لإقامتها قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.

وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين أن دور النشر تنتظر إقامة المعارض منذ عدة أشهر، فالحدث مهم بالنسبة لجميع الناشرين ويستعد الناشرون بحزمة من التخفيضات والمفاجآت لزوار المعرض".

متابعا: كما يجرى التنسيق بين الاتحاد ووزارة الثقافة، "طلبت من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة الموافقة على إقامة معرض فى ساحة دار الأوبرا، بديلا عن المقترح السابق بإقامة معرض في أرض المعارض، كما يجري حاليا دراسة إقامة سلسلة من المعارض فى الأقاليم".

وقال إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، لـ "الوطن"، "نعقد عدة اجتماعات حاليا بوزارة الثقافة لدراسة إقامة عدة معارض للكتاب في الأقاليم، ولكن ننتظر نجاح معرض الإسكندرية، تزامنا مع الاستعداد للمعرض المقبل، كأول معرض لوزارة الثقافة، بعد استئناف انشطة معارض الكتاب فى مختلف محافظات مصر".

وعن الإجراءات المقرر تطبيقها، أوضح "بيومي" أن الهيئة تقوم بمراعاة عدة تدابير وقائية فى المعرض، وبخصوص التحكم في نسبة الـ 50% من الزائرين، سيتم تحدديها من خلال عدد تذاكر الدخول، على أن يتم السماح بالدخول لعدد آخر من الزائرين عقب خروج العدد الأول من الزائرين.

وتابع، "معرض الإسكندرية سيكون هذا العام بلا فعاليات ثقافية وفنية منعا للتكدس، وضمانا لسلامة وبإتاحة مساحات لتواجد الزوار، كما تم توسعة الممرات بين الأجنحة لتحقيق هدف التباعد، كما تم تقليل عدد المشاركين عن الدورات السابقة".

وتابع بيومي: "نحاول تتنشيط حركة النشر، والهيئة تخطط لإقامة سلسلة معارض يجرى دراسة إقامتها خلال الفترة المقبلة قبل إقامة معرض القاهرة الدولي، وننتظر نجاح معرض الإسكندرية بعد إقامته مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.

ومن جانب آخر تعقد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، اجتماعات تحضيرية للإعلان عن تنظيم الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته 2021، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية، وتأتى اليونان ضيف شرف المعرض في دورته 52.

كما ناشد اتحاد الناشرين المصريين، جميع دور النشر المصرية، بتحديث الملفات والتحقق من سريان المستندات الخاصة بهم، ليتسنى لهم المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، وذلك قبل فتح الباب لمشاركة الدول بالمعرض، في أكتوبر المقبل" حسب هيثم الحاج علي.