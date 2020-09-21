مشروع لدعم 100 طالب جامعي من مستخدمي الكرسي المتحرك بـ"المقاس"

وقعت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، ومي زين الدين المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف، بروتوكول تعاون لتمويل مشروع "كرسي بالمقاس" لدعم الاستقلال الحركي لطلبة الجامعات من مستخدمي الكرسي المتحرك، ومساعدتهم لمواجهة ما يحد قدراتهم على الانتظام الدراسي بسبب نقص المرافق ووسائل الإتاحة، ويضطرهم للاعتماد على ذويهم أو مرافقين.

وطبقا لهذا البروتوكول، يوفر صندوق عطاء بدعم مؤسسة الحسن 100 كرسي بالمقاس لـ100 طالب جامعي من مستخدمي الكرسي المتحرك، من خلال مشروع كرسي بالمقاس، وتتضح أهمية التعاون لما توفره الكراسي من استقلال حركي بسبب خفة وزنها وسهولة حركتها.

تقديم برامج تأهيل وظائفي للطلبة لتعلم مهارات استخدام الكرسي المتحرك

تجنب الكراسي مستخدمها الآثار الجانبية للكراسي المتحركة العادية، مثل: تقوس العمود الفقري وقرح الفراش، وتحافظ على حالته الصحية، إذ يتم تصنيع الكراسي في ألمانيا ليكون كل كرسي مناسب تماما لمقاس ووزن وطول مستخدمه.

ويشمل البروتوكول تقديم برامج تأهيل وظائفي للطلبة لتعلم مهارات استخدام الكرسي المتحرك بطريقة فعالة ومستقلة، دون الاحتياج للمساعدة من أجل تمكين الطلاب من ذوي الإعاقة من الحركة بحرية والتنقل من وإلى جامعتهم بسهولة.

ووفقا للبروتوكول يتم تقديم برامج للدعم النفسي لتعزيز ثقة مستخدم الكرسي المتحرك بنفسه، وتشجيعه على ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية، لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم للاستقلال الحركي.

رفع المقاسات من خلال فريق كامل مدرب في ألمانيا

وجاء اختيار مؤسسة الحسن نظرا لكونها الأولى والوحيدة في مصر التي تقدم خدمة "كرسي بالمقاس"، إذ يتم رفع المقاسات من خلال فريق كامل مدرب في ألمانيا ومؤهل لرفع مقاسات الكرسي المتحرك حسب احتياج كل فرد، كما توفر مركز لصيانة الكراسي المتحركة الخاصة بالمؤسسة.

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تولي أهمية خاصة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في جميع المراحل الدراسية، بما يشمل الأجهزة المساعدة والأطراف الصناعية، مع منح دعم جزئي أو كلي وفقا للحالة الاقتصادية للأسرة.