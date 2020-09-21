إقبال كبير على طلبات التصالح بمخالفات البناء في أسيوط

شهدت المراكز التكنولوجية في محافظة أسيوط، إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد 25% رسوم جدية التصالح، خاصةً بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً، وتقديم العديد من التسهيلات، تنفيذاً لتوجهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء والقوانين المنظمة لذلك.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء تستقبل المواطنين على مدار اليوم، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وطوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الإجازات والعطلات، واعتبارها أيام عادية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستقبال المواطنين لسداد جدية التصالح لخدمة المواطنين على مدار اليوم.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة، خاصةً المراكز التكنولوجية بحي غرب ومراكز منفلوط وديروط والقوصية وأبوتيج وساحل سليم ومركز أسيوط، تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى تكليف نائبه، المهندس عمرو عبد العال، واللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، فضلاً عن رؤساء المراكز والأحياء، لمتابعة سير العمل ومراجعة ملفات التصالح والطلبات، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، وتطبيق القرارات والإجراءات التي تم إقراراها مؤخراً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة للتسهيل على المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الجادين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية، والتقدم بطلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون، مؤكداً على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة.