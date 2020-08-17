سكرتير مساعد أسيوط يتابع لجان التصالح بالمراكز التكنولوجية بالجنوب

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل يأتي في صالح المواطن والدولة معاً مجدداً مناشدته الدائمة للمواطنين باستغلال تلك الفترة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتقنين أوضاعهم.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.

وفى سياق متصل تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بأسيوط المراكز التكنولوجية بمراكز صدفا والغنايم وابوتيج للإطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون خاصة بعد مد فترة تلك الطلبات حتى 15 سبتمبر القادم فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها.

رافقه خلال الجولة التفقدية كل من حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ، وجادالله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابهم وعدد من مساعديهم.