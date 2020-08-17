محافظ أسيوط يتفقد لجان التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لجان التصالح على المباني المخالفة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتابعة للوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط، لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأشاد محافظ أسيوط بقرار مد فترة سداد جدية التصالح، لافتًا إلى إنه أعطى فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

والتقى المحافظ بالعديد من المواطنين المتواجدين بالمراكز التكنولوجية، وتحدث معهم، ووجه بتقديم كافة التيسييرات لهم، مشيرًا إلى أن توجيهات مجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية تقضي بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.