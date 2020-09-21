تجديد حبس طالب قتل موظفاً شاهده في وضع مخل مع أمه بالمنيا

أمرت النيابة العامة في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، بتجديد حبس الطالب المتهم بقتل موظف، طعناً بسكين، بعد أن شاهد المجني عليه في وضع مخل مع والدته، عقب عودته من عمله بالقاهرة، إلى منزله بمركز العدوة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمقتل موظف على يد طالب جامعي، وبتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث مركز العدوة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، تبيّن مقتل "م. ن."، 49 سنة، موظف، على يد "م. ح."، 22 سنة، طالب جامعي.

وكشفت التحريات أن الطالب يعمل في القاهرة منذ 5 سنوات، بعد وفاة والده، ليستطيع استكمال تعليمه، وعقب عودته إلى منزل أسرته في مركز العدوة بالمنيا، فوجئ بصديق والده في وضع مخل مع والدته، فأسرع واستل سكيناً من المطبخ، وسدد عدة طعنات نافذة للمجني عليه، أودت بحياته في الحال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحب