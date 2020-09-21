كيف يؤثر انخفاض سعر الغاز الطبيعي عالميا على مصر؟

انخفضت الأسعار العالمية للغاز الطبيعي بشكل كبير خلال الساعات الحالية مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي بدأت في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 9 اشهر، إذ بدأت الأسعار في الانخفاض مع انتشار فيروس كورونا في العالم كله.

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي اليوم انخفاضاً كبيراً عن آخر سعر، إذ انخفض بنسبة 3.22% ليصل سعر المليون وحدة حرارية لـ1.98 دولار بعد أن تجاوز حيز 2.50 دولار خلال الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاديات البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إنّ أسعار الغاز الطبيعي ترتبط بشكل كبير بالسعر العالمي لبرميل النفط الخام، فإذا ارتفعت أسعار النفط ترتفع أسعار الغاز.

وأضاف القليوبي، لـ"الوطن"، أنّ انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لم يؤثر على العقود السارية لتصدير الغاز الطبيعي للأردن والتي يوجد بينها وبين الدولة المصرية التزام طويل الأمد، لإمدادها بالغاز المصري.

وأشار إلى أنّ انخفاض أسعار الغاز لن يؤثر على استقبال الغاز الإسرائيلي لتسييله في مصانع إسالة الغاز المصرية، كما أنّه يتم العمل حاليا على الربط بين حقل أفروديت القبرصي ومصر بخط لاستقبال الغاز منه.

ولفت إلى أنّ الدولة المصرية قررت منذ عام ونصف العام الاهتمام بالقيمة المضافة للغاز والتوقف عن البيع المباشر له في حالته الأولى.