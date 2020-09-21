سعر الغاز الطبيعي يرتفع عالميا لأعلى مستوى منذ 9 أشهر

تشهد أسعار الغاز الطبيعي خلال الأيام الحالية ارتفاعاً عالميا لأعلى مستوى له منذ شهر يناير الماضي.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى 2.664 دولار مقابل 2.168 دولار خلال شهر يناير الماضي.

وبدأت أسعار الغاز الطبيعي تنخفض منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، وانخفاض الطلب على المنتجات البترولية بشكل عام.

وأدت انخفاض سعر الغاز الطبيعي عن السعر العادل إلى دون سعر التكلفة لتوقف الدولة المصرية عن تصدير الغاز للدول التي يتم التصدير لها من قبل مصر.