إيجاس: قطاع الكهرباء احتاج نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز

قال الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" إن الاستهلاك المحلي للغاز بلغ حوالي 5.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وأضاف "جلال" أن قطاع الكهرباء استهلك نحو 60% من إجمالي الاستهلاك الكلي، بينما استهلك قطاع الصناعة 23%، واستهلكت مشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز 11%، و6% للاستهلاك المنزلي وتموين السيارات.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوقف عمليات استيراد الغاز المسال ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة.