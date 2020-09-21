61 بالمنتزه وحدها.. توزيع مرشحي النواب في 6 دوائر الإسكندرية

ارتفع عدد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية، وهي دائرة "المنتزه"، وتضم أحياء "المنتزه أول وثاني وثالث"، إلى 61 مرشحاً، على مدار 5 أيام، منذ بدء تلقي طلبات الترشيح يوم الخميس الماضي، للمنافسة على 4 مقاعد فردية بالدائرة، التي تضم أكبر عدد من المرشحين مقارنةً بالدوائر الأخرى.

وجاءت دائرة "الرمل"، وتضم أحياء "الرمل أول وثاني"، في المرتبة الثانية من حيث عدد المرشحين، حيث تقدم 31 مرشحاً بأوراقهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح، للمنافسة على 3 مقاعد فردية، فيما جاءت الدائرة السادسة وهى دائرة "الدخيلة"، وبها أقسام "الدخيلة والعامرية أول وثاني وبرج العرب"، في المرتبة الثالثة، وتقدم بها 26 مرشحاً، للمنافسة على 4 مقاعد فردية.

ووصل عدد المرشحين في دائرة "محرم بك" إلى 24 مرشحاً، يتنافسون على مقعدين، مقابل 15 مرشحاً في دائرة "سيدي جابر"، للمنافسة على مقعدين، و5 مرشحين بدائرة "العطارين"، التي تضم مقعداً واحداً.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الاثنين، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية بلغ 162 مرشحاً محتملاً.

وأضاف أن أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين، لافتاً إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا".