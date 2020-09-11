التفاصيل الكاملة لقرارات "الوطنية للانتخابات" بشأن مجلس النواب 2020

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء من مبنى التليفزيون المصري "ماسبيرو"، لإعلان قرارات مهمة، بشأن انتخابات مجلس النواب 2020.

وتستعرض "الوطن" بالتفصيل هذه القرارات وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 55 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 56 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح خارج مصر

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 57 لسنة 2020 بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

وتم تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى بواقع "284" مقعدًا، 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بواقع "284" مقعدًا.