"الهجرة" ترد : حول كيفية ترشح المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

في أعقاب تواصل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مباشرة مع أبناء الوطن بالخارج في بث حي الأسبوع الماضي عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدأت الوزارة في تلقي مجموعة من الأسئلة حول إجراء انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، وذلك بالنسبة للمواطنين بالخارج سواء الراغبين في الترشح أو الناخبين.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة تتابع بشكل يومي وعن كثب ورود الاستفسارات المختلفة حول هذا الاستحقاق الدستوري، وتحرص على الرد أولا بأول عليها، في ضوء التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم، والتي تبذل جهودًا عظيمة في إدارة العملية الانتخابية لكافة الاستحقاقات الدستورية، والإشراف عليها بكل نزاهة وشفافية على نحو يليق بإسم مصر الغالية.

وزيرة الهجرة: نتابع بشكل يومي استفسارات المواطنين بالخارج عن العملية الانتخابية وحريصون على الرد أولا بأول

ومن بين أبرز الاستفسارات التي وردت للوزارة: "هل هناك مقاعد مخصصة للمصريين فى الخارج؟"، فقد أوضحت وزيرة الهجرة أن انتخاب مجلس النواب يكون بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، حيث ستقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لك لمنهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منها، وطبقًا لنصوص الدستور والقانون فقد تم تخصيص 8 مقاعد للمصريين بالخارج بمجلس النواب، مقسمة كالتالي مقعد واحد لكل القائمة الانتخابية تضم 42 مقعدًا، و3 مقاعد لكل قائمة انتخابية تضم 100 مقعد، بإجمالي 8 مقاعد، حيث إن هناك قائمتين تضم 42 مقعدًا، وقائمتين تضم 100 مقعد.

وحول شروط ترشح المصري في الخارج لانتخابات مجلس النواب، أضافت السفيرة نبيلة مكرم إن هناك شروطًا للترشح يجب توافرها في المصري بالخارج، وهي أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، كما يجوز أن يكون مزدوج الجنسية، وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، فضلًا عن ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفائه من أدائها قانونا، بالإضافة إلى أن تكون إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية، أو من أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.

وعن المستندات الواجب توافرها لترشح المصري بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أنه على من ينتوي الترشح من المصريين في الخارج عليه أن يجهز هذه المستندات:1 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وتُعطى للمرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص.2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وتصدر من السفارات والقنصليات.3 - شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب، واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وتُعطى للمرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص.7 - إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.8 - صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.9 - أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.10 - مستندات إثبات صفة المصري في الخارج، بأن يقدم إقرارًا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة حتى تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما فى الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.11 - تقرير طبي متضمن نتيجة الكشف الطبي.12 - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

فيما ورد سؤال من أحد المواطنين بالخارج مفاده: "هل من يحصل على جنسية أخرى يعتبر فى نظر القانون مصري في الخارج؟"، حيث أجابت السفيرة نبيلة مكرم إن المصري المقيم في الخارج يجب أن يتوافر فيه إحدى الشروط الآتية: من جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية، ومن أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، وبالتالى من يحمل جنسية أي دولة أجنبية عليه أن يحصل من هذه الدولة ما يفيد أنه مقيم في الدولة فترة التجنس ويجب أن تجاوز العشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح وهو 17 سبتمبر 2020.

وعما إذا كان يحق للمصري المقيم بالخارج -والمتواجد حاليا في مصر- التقدم للترشح أم لا، فقد أجابت السفيرة نبيلة مكرم أنه يحق له مباشرة إجراءات الترشح بنفسه مادام هو موجود في مصر، مع استيفاء كافة الشروط الموجبة للترشح.