وزير الأوقاف: تدريس كتاب "بناء الشخصية الوطنية" لطلاب أولى ثانوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن عملية البناء الكبيرة في الدولة المصرية تقوم على بناء الإنسان والأوطان، وكلاهما لا ينفك عن الآخر، وان بناء الاوطان يكون بما نري من البناء في مختلف المجالات سواء الاسكان البنية التحية الطرق الطاقة وشتي محالات التي تعود بالنفع على الانسان والأوطان.

وأضاف خلال توزيع جوائز "رؤية للفكر المستنير"، الاثنين، بمقر أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، أنه يتم حاليا الإعداد لمؤتمر بناء الشخصية الوطنية، وتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إنتاج كتاب "بناء الشخصية الوطنية"، وهو ثمرة مؤتمر دولي شارك فيه ٢٠٠ عالم، وأنه في اطار التعاون المشترك سيكون هناك مناهج التعليم الجديدة وكلها تهدف لبناء الإنسان في الدولة العصرية الحديثة مثل كتاب قيم وقبول الأخر والذي سيبدأ تدريسه.

وأكد الوزير أن كتاب بناء الشخصية الوطنية والذي يعد ثمرة تعاون كبير وزارتي الأوقاف والتعليم، شهد معالجة تربوية راقية وأصبح له شأن أخر بعد هذه المعالجة، موضحاً أنه سيتم تدريسه لطلاب الصف الأول الثانوى.

وقرأ الوزير جزءا من الكتاب تحت عنوان "حب الأوطان" جاء فيه: "مصالح الأوطان لا تنفصل عن مقاصد الأديان، وأكثر الدول ايمانا بمبدأ المواطنة وحرص على تطبيقه، واكثرها ايمانا بالتنوع وقبول الأخر أكثرها أنا واستقرارا وازدهارا، وأن العلاقة بين الدين والدولة ليست عداء ولن تكون فالدولة الرشيدة صمام أمان للتدين الرشيد".

وتابع: داخل عملية بناء الاوطان تأتي عملية بناء الانسان، ولا شك أن الوزارات المعنية الماثلة أمامكم اليوم سواء الأوقاف أو التعليم أو الإعلام ومعنا مشاركة من وزارة الثقافة، هي المسئولة عن هذه المهمة.