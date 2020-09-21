أحمد عز: سعيد بنجاح "علاء الدين".. وأواصل تصوير "هجمة مرتدة"

أبدى النجم أحمد عز سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية حول مسرحية "علاء الدين"، التي تُعرض بشكل أسبوعي على مسرح "كايرو شو"، بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال عز، لـ"الوطن"، إنه تحمس لـ"علاء الدين" لأنها عرض استعراضي غنائي مزود بتقنيات تُستخدم لأول مرة، منها الهولوجرام والشاشة والسجادة الطائرة، مضيفاً أنه استعد لهذا العرض بـ30 بروفة قبل انطلاقها، باعتبارها أولى تجاربه المسرحية التي كان يسعي لتقديمها بشكل جيد.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، ومحمد جمعة، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.

وفي سياق مختلف، أوضح "عز" أنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، لافتاً إلي أن اسم المسلسل سيتم تغييره خلال الفترة المقبلة، وهو مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية.

ويشارك في بطولة المسلسل هند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وندى موسى، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.