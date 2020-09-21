مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمدينة سفاجا

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مد فترة العمل لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى السادسة مساءا بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا مع استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، على أن تكون أيام الإجازات الرسمية أيام عمل للمركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين فى التصالح، حتى نهاية الشهر الجاري.

وشددت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا على أهمية تطبيق قانون التصالح، والذي يسعى في المقام الأول إلى التأكد من سلامة المباني حفاظا على أرواح المواطنين.

كما وجهت بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين، من خلال منابر التوعية المختلفة، بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون، ومناقشة بنوده مع الأهالي، وكذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.

وأشارت المغربي إلى عدم المغالاة على المواطنين في استكمال الطلبات، وقبول أي مستند يدل على الملكية، وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.