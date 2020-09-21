تعيين سعاد عبدالرحيم مستشارا لوزير التضامن الاجتماعي لتطوير العشوائي

أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بتعيين الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مستشارًا لوزير التضامن الاجتماعي لتطوير العشوائيات.

يذكر أن الدكتورة سعاد عبدالرحيم تقلدت العديد من المناسب القيادية منها:

- مستشار وزير التضامن للعمل كمدير لمركز التنمية المجتمعية بالدويقة الجديدة في عام 2008.

- رئيس قسم السكان والفئات الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث في عام 2010.

- وكيل شعبة المجتمعات والفئات الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث في عام 2012.

- مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2017.

وأنشئ المركز القومي للبحوث عام 1955 كمعهد للبحوث الجنائية، وحُول بقرار جمهورى إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لاحقًا.

وفي عام 1959، استقرت شخصية الهيئة وباتت تُعرف باسم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وضمت جدرانها معملا كبيرا يستطيع رصد وتشخيص الظواهر الطارئة على المجتمع المصري وتحليل ما يجتاحه من موجات تغير وتبدل بالثقافة والقيم وحتى السلوكيات اليومية.