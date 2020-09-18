وزيرة التضامن: 411 ألف أسرة استفادت بـ"تكافل وكرامة" خلال 2020 فقط

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة مازالت تستقبل طلبات التقدم من قبل المواطنين للالتحاق بمعاش "تكافل وكرامة"، وأصبح عدد الملحقين ضمن البرنامج 3.3 مليون مواطن، فيما يتبقي 200 ألف أسرة يتم حاليا تحويلهم من نظام التأمينات القديم، ومتوقع بنهاية سبتمبر الوصول لـ3.6 مليون من الأسر المستفيدة بالمشروع، وفي عام 2020 وحدها وصل عدد المسجلين فيها لـ411 ألف أسرة.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن البرنامج يفحص تظلمات عدد من المواطنين الراغبين في الإلتحاق، ونستهدف الوصول إلى6 مليون مستفيد من تكافل وكرامة في يناير القادم: "نفسنا نسرع الخدمة، وبدل ما نرد عليه في فترة نرد بعدها بيوم أو أتنين"، موضحه أن الربط الشبكي والميكنة التي تعمل عليها الوزارة سيحسن من الخدمات المقدمه للمواطنين، ويتم صرف 1.6 مليار جنيه شهريا على المستفيدين، ويصل الدعم النقدي المقدم سنويا لـ18.6 مليار جنيه، ويستفيد من المنظومة 16 مليون مواطن.

وأكدت أن المنظومة باتت أكثر مرونة مما سبق بسبب التحديث الذي طرأ عليها، ولكن هناك عدد من المواطنين ممن تحسنت ظروفهم المعيشية وباتوا في غير حاجة للمشروع ومع ذلك يستفيدوا منه: "فيه ناس بتتعبنا وبنرفع عليهم قضايا وبنحاول نتلافي ده علشان منضيعش وقت".

وتابعت: "بالنسبة لتحديد النسل احنا شغالين ببرنامج 2 كفاية ووصلنا زيارتهم لـ4 ملايين أسرة، وعملنا ما يقرب من 4 آلاف ندوة حضرها أكثر من 500 ألف سيدة ورجل، وافتتحنا 64 عيادة لتنظيم الأسرة، وبنخضع بالكامل لمعايير وزارة الصحة والسكان، وعندنا برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل علشان ندي الأم مزايا إضافية نشجعها بيها للتغذية السليمة لطفلها، وعندنا برنامج وعي، ومتفائلة أن الفترة اللي جاية العدد ينخفض والاقتصاد المصري يتحسن، لأن ده كله بياكل من ثمار التنمية".