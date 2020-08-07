المركز القومي للبحوث: نسعى للتفاعل مع القضايا المجتمعية

قالت حنان أبوسكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن المركز دائما ما يسعى للتفاعل مع كافة القضايا المجتمعية، وقام المركز بإجراء استطلاع رأي ميداني من خلال عينات أقرب لتمثيل الجمهور والمواطنين، حيث استعان المركز بخبراء متخصصين في العينات الخاصة بالجمهور، ويتم اختيار عينة الجمهور بشكل علمي عشوائي به تمثيل لمختلف شرائح المجتمع.

وأضافت "أبوسكين"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مانشيت" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم العينة كان 1023 مواطنا من جميع المحافظات، بهامش خطأ 3%، ودرجة ثقة في البيانات وصلت لـ95%، بالاستعانة بالشرائح العمرية من 18 عاما، موضحة أن نصف المشاركين بالعينة كانوا على علم بقرب بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال تلفزيون الدولة الرسمي بشكل متقدم، بينما شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مساحة كبيرة من المواطنين.

وأكدت أنه يجب تكثيف إعلاني على تعريف بشكل أكبر بمجلس الشيوخ حتى يقرر ثلث المشاركين سلوكهم التصويتي، ولكن هناك مجموعة أخرى حسمت موقفها بالنزول للتعبير عن الرأي لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وللحفاظ على الاستقرار.