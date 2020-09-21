خوفا من كورونا.. مُقدم حفل Emmy Awards يشعل المسرح بالكحول

في لفتة كوميدية، أشعل مقدم حفل "Emmy Awards"، جيمي كيمل، النار في أحد مظاريف إعلان الفائزين خلال حديثه مع الفنانة جينفر أنيستون، التي شاركته تقديم الحفل في لوس أنجلوس.

وحاولت "جينيفر"، منعه وقامت بإخماد النار بمطفأة الحريق، ليرد جيمي قائلاً: "أنت لا تعرفين أبداً أين كانت أيدي هؤلاء المحاسبين، الآن تذهب إلى السلة ونشعلها من أجل حرق الجراثيم".

جاء ذلك المشهد أمام صالة مقاعدها فارغة، بينما تسلم الفائزون جوائزهم من منازلهم، وأرسلت كاميرات لتصوير 130 من المترشحين المتنافسين على الجوائز.

يذكر أن الفنانة جينفر أنيستون تم ترشيحها لجائزة إيمي عن عملها في مسلسل The Morning على Apple TV .

ومن جانبها قالت خبيرة الجوائز التلفزيونية ليبي هيل، "نعتبر مايحدث فرصة لا تتكرر لتغيير هذا الواقع وتنظيم حفلة لا تشبه حفلة أخرى"، مضيفة "حتى لو كانت الحفلة ستكون كارثية، فعلى الأقل ستكون كارثة مثيرة للاهتمام.. هذا حقاً كل ما يمكننا أن نطلبه سنة 2020".

وأقيم أمس الأحد حفل توزيع جوائز "Emmy Awards " لعام 2020، والذي ظهر بشكل مختلف في ظل اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

جائزة الأيمي، هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني، ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية منها ذي ويزرد أو فبيفرلي بليس.

تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم .