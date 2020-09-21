لوس أنجلوس تؤجل افتتاح دور العرض بعد تزايد أعداد مصابي كورونا

قرر القائمون علي صناعة السينما بعد عدّة مناقشات، استمرار إغلاق دور العرض بـ"لوس أنجلوس"، نظرا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "deadline".

يأتي ذلك رغم أنّ هناك دور عرض صغيرة استقبلت جمهورها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الحفاظ على شروط التباعد بين المواطنين، وارتداء "الماسك الواقي".

وأهم ما يُعرض فى دور العرض خلال الفترة الحالية، فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، أبرزهم روبيرت باتينسون، وجون ديفيد واشنطن، وآرون تايلور جونسون، وكليمونس بوزاي، وبلغت تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار.

وحقق الفيلم إيرادات عالية منذ عرضه بدور العرض، بعد عدّة تأجيلات، إذ جمع 239 ملايين و100 ألف دولار أمريكي حول العالم، بينما حقق 36 مليون محليًا وفقًا لموقع "بوكس أوفس موجو".

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، عن مسلح يقاتل لبقاء العالم بأكمله، فيسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.