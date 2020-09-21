إنهاء ترميم 13 تمثالا من كباش معبد الكرنك بالأقصر

أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عضو المجلس الاستشارى لحزب حماة وطن، أن مصر أصبحت تتألق عالميا فى مجال ترميم الآثار بعد النجاح الكبير الذى حققه الفراعنة من الأثريين المصريين فى هذا الملف المهم.

ووجه المسعود التحية والتقدير إلى رجال البعثة الأثرية المصرية بمعابد الكرنك الذين يواصلون عملهم باحترافية فى المشروع القومى الجديد لترميم ورفع كفاءة 29 تمثالًا من الكباش فى المنطقة الخلفية للفناء الأول بمعابد الكرنك تحت إشراف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وبقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وذلك بعد نجاحهم حتى الآن فى إنهاء ترميمات 13 تمثالا من المجموعة فعليًا ويجرى استكمال العمل فى الـ16 تمثالا المتبقيين خلال الفترة المقبلة.

وأكد المسعود أن نجاح هذه الترميمات للآثار المصرية يزيد من عمرها الافتراضى لمئات السنين المقبلة خاصة بعد تعرضها للضرر مؤخرًا مؤكدا ان نجاح المصريين باحترافية ومهنية فى ترميم هذه الآثار سيجعل من مصر واحدة من أهم دول العالم الشهيرة فى عالم ترميم الآثار.