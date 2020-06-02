بعد استئناف العمل.. 10 معلومات عن مشروع ترميم كباش الكرنك بالأقصر

استأنف فريق من الآثريين والمرممين والعمال بمعابد الكرنك، في محافظة الأقصر، العمل في مشروع ترميم ورفع كفاءة 29 تمثالا من الكباش، تحت إشراف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وبقيادة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

"الوطن"، تستعرض أهم المعلومات التي تدور حول ذلك المشروع، الذي لفت اهتمام المواطنين بالمحافظة، نظرا لاحتلال معبد الكرنك وأثاره، مكانة عظيمة في نفوس أهل المدينة الأثرية.

1- بناءً على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية الصادرة بتاريخ 25-2-2020، تقرر البدء بإشراف ودعم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وبقيادة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في القيام بأعمال ترميم 29 من تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول أمام صفة أعمدة البوبسطيين بمعبد الكرنك.

2- المشروع يتضمن تحريك الكباش، وعمل مصاطب جديدة عوضا عن المصاطب المتهالكة الموجودة عليها هذه التماثيل.

3- بدأ العمل بهذا المشروع في أوخر شهر مارس من العام الحالي، تحت إشراف إدارة الترميم المتمثلة فى أخصائي الترميم بالمحافظة والإدارة الهندسية، وكبراء عمال معابد الكرنك.

4- يعتبرالمشروع واحدا من أكبر وأضخم مشاريع ترميم وزارة السياحة والآثار، والتي توليها اهتماما كبيرا.

5- التماثيل التي يشملها المشروع، يبلغ عددها 29 تمثالاً لكباش، وتقع خلف الصرح الأول مباشرة من ناحية الشرق، وكانت فى حالة يرثى لها.

6- آخر أعمال ترميم كانت أجريت لتلك الكباش، كانت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وذلك عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك.

7- في السبيعينيات، تم الحفر لوضع الكابلات الكهربية لهذا المشروع، وفي أثناء ذلك تم رفع وترميم الكباش باستخدام الأسمنت والطوب الأحمر، ما أثر سلبًا علىها وأدى إلى تلف أجزاء منها خاصة في الجزء السفلي منها، وأثناء العمل كانت المفاجأة أن التماثيل ليست موضوعة على أي قواعد إطلاقا بل تم العثور على مصطبة مفرغة تم حشوها بكسرات مختلفة الأحجام من كتل الحجر الرملى، وبها بعض الكتل المعاد استخدامها من أماكن أخرى.

8- على الفور قام أعضاء فريق العمل برفع وتنظيفات وترميم أسفل هذه التماثيل وإزالة الترميم القديم المتمثل في الأسمنت وقوالب الطوب الأحمر التي تعمل على الاحتفاظ بالمياه والأملاح، والتي ساعدت مع عدم وجود قواعد حجرية ترتكز عليها هذه التماثيل في السماح للمياه الجوفية بالتوغل فيما بين الجزء السفلي للكبش حتى وصولاً إلى قاعدة الكبش والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية.

9- مؤخرا تقرر أن يقوم رجال الآثار بوضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية كل على حدة متجاورة بعدما يتم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية، وتركيبها في مكانها الأصلي كما كانت من قبل فى صورة جميلة تليق بآثار معابد الكرنك.

10- المنطقة الأثرية هناك اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عملية الترميم طبقًا لتعليمات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بتقليل عدد العاملين فيما بينهم بالتناوب، مع مراعاة ارتداء الكمامات للوقاية والقفازات، مع مراعاة وجود مسافات بين العمال، إلى جانب قياس درجة الحرارة لحظة دخول المنطقة.