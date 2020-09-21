ضبط موظف و2 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار بالقاهرة

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على موظف و2 آخرين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة حدائق القبة، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ومن بينهم موظف بشركة خاصة، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكن أحدهم الكائن بدائرة القسم.

وعثر رجال المباحث على حفرة قطرها (3 أمتار× 2 متر) وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.