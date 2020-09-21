بعد تحذيرات البحيرة.. الإسكندرية تتأهب لمواجهة "نوات محتملة"

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، أن المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي نوات محتملة، خاصة مع التحذيرات بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه تم تطهير شنايش ومطابق تصريف مياه الأمطار على مستوى الأحياء بالمحافظة.

وأضاف "نافع"، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم تنفيذ مخطط أعمال محاكاة نوات الأمطار، والاطلاع على موقف مشروعات الصرف الصحي، التي يجري تنفيذها في المناطق الساخنة، على مستوى المحافظة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد تابع استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لاستقبال موسم الشتاء القادم، للوقوف على جاهزية جميع الجهات المعنية.

وقال "الشريف"، في تصريحات صحفية: "إننا جميعاً فريق عمل واحد، ونعمل بشكل مؤسسي، وجميعنا نعمل من أجل الإسكندرية، ولتحقيق الصالح العام"، مؤكداً أن المحافظة بدأت استعداداتها مبكراً لاستقبال موسم الشتاء بدايةً من شهر مارس الماضي، لافتاً إلى أن هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والصرف الصحي والمياه، لتجاوز أزمات النوات.

وأشار المحافظ إلى أنه "من الملاحظ أن النوات تزيد حدتها كل عام عن العام السابق، لذا نتعاون جميعاً لنكون على أكمل وجه، استعداداً لاستقبال موسم الأمطار، ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

وتابع بقوله: "نستعد منذ فترة كبيرة لمواجهة السيول والأمطار، التي تتعرض لها الإسكندرية، واستطعنا العام الماضي تخطي موسم الأمطار بالتعاون والتكاتف التام والتنظيم بين الجميع، وستبقى الإسكندرية هذا العام أيضاً من أفضل المحافظات في مواجهة النوات والسيول والأمطار".