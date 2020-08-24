إعادة تأهيل مخر سيل الودي بالصف ضمن استعدادات موسم الشتاء بالجيزة

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة ورئيس مركز ومدينة الصف ورئيس جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل الودي بمركز ومدينة الصف.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه يجري حاليا أعمال تدبيش الجسر على جانبي المخر ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء المقبل خاصة ومخر سيل الودي قد تعرض لسيول وكميات كبيرة من الأمطار مما قد تسبب في انهيار جسر مخر السيل.

وشدد نائب المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة وبفترة كافية قبل موسم الشتاء المقبل.